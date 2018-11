Ein Verein, so alt wie Deutschland

Wenn es um den Begriff „Deutschland“ geht, sind sich viele Historiker darüber einig, dass Deutschland 1871 entstand und sich so eine eigene Nation entwickelte.

So gesehen, hat der Bernkasteler Karnevalsverein Huckebein bisjetzt alle Höhen und Tiefen Deutschlands miterlebt: Das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Nazi-Diktatur und die Bundesrepublik. Denn der Karnevalsverein wurde bereits 1879 gegründet und gilt als ältester Karnevalsverein im Landkreis Bernkastel-Wittlich. In der aktuellen Karnvalssession 2018/2019 sein 140-jähriges Bestehen. 1879, hat die Bernkasteler „Carnevals-Gesellschaft“ zum ersten großen Festumzug eingeladen - mit anschließendem Maskenball.

„Unser Verein hat wirklich viele Höhen und Tiefen erlebt,“ sagt Eric Achtermann, Präsident des Karnevalsvereins, der 1996 auch Karnevalsprinz war. „Während der Kriegszeiten und unter den Nazis war natürlich nichts los und es gab immer wieder Phasen mit mehr oder weniger Aktivität,“ erzählt Achtermann. Hochzeiten seien in den 1980er und in den 2000er Jahren gewesen. Nach einer Pause habe es 1998 wieder einen Umzug gegeben. „Das ging elf Jahre lang gut, aber dann hat die Resonanz nachgelassen“, sagt Achtermann. Einige Jahre lang gab es wieder keinen Umzug in Bernkastel-Kues. Aber in jüngster Zeit sei die Entwicklung wieder sehr positiv. „Unser erster Nachtumzug in diesem Jahr war ein voller Erfolg. Es war auch toll, dass wir erstmals vor zwei Jahren ein gleichgeschlechtliches Prinzenpaar hatten,“ erinnert sich Achtermann. Das sei damals sehr positiv wahrgenommen worden. „Wir hatten eine super Resonanz auf unser Prinzenpaar. Auch der Nachtumzug, der auch im nächsten Jahr wieder stattfindet, kam gut an. Die Zeiten ändern sich - und daran muss sich auch das Brauchtum anpassen,“ sagt der Vorsitzende.

Heute zählt der Verein, der sich nach dem Raaben Huckebein aus den Wilhelm-Busch-Geschichten benannt hat, 300 Mitglieder. „Wir hoffen wieder auf gute Beteiligung in dieser Session, in der wir Kappensitzungen, Kinderkappensitzunge und wieder einen Nachtumzug im Program haben,“ sagt Achtermann.