Einbrecher wirdüberrascht

Unbekannte haben am Montagnachmittag erfolglos versucht, in ein Haus in Andel einzubrechen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 16.30 Uhr klingelte ein Mann mehrmals an der Türe eines Anwesens in der Straße Am Unkersberg. Als die Bewohner, ein älteres Ehepaar, nicht öffneten und der Unbekannte wohl vermutete, es sei niemand zu Hause, machte sich dieser an der Terrassentür zu schaffen. Vermutlich mit einem Schraubendreher versuchte er, die Tür aufzuhebeln. Dabei wurde er von der Egentümerin überrascht, worauf der Mann flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: rund 35 bis 40 Jahre alt, korpulenter Körperbau, rundes Gesicht, kurz geschorene Haare. Ermittlungen in der Nachbarschaft ergaben, dass zeitgleich an einem gegenüberliegenden Haus eine unbekannte, etwa 60 jährige und etwa 1,60 Meter große Frau mit grauen lockigen Haaren ebenfalls mehrfach klingelte. Sie trug einen dunklen, längeren Parka.

Möglicherweise gehörten die beiden Unbekannten zusammen und wollten zunächst durch Klingeln an den Wohnungen herausfinden, ob die Eigentümer zu Hause seien.