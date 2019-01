später lesen Polizei Einbruch in Bengel Teilen

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag, 18. Januar, in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 19. 45 Uhr in eine Garage in Bengel, Moselstraße, eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf, gelangten so in die Garage und durchsuchten sie nach Wertgegenständen.