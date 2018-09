später lesen Vortrag Eintauchen in die Kirchengeschichte Teilen

In der Kueser Akademie spricht Klaus-Peter Todt in seinem Vortrag über „Das Ende des Konstanzer Konzils (1414-1418). Am Mittwoch, 26. September, geht er ab 19 Uhr auf eines der zentralen Ereignisse der abendländischen Religions- und Kirchengeschichte ein.