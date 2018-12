Die Apotheke am Marktplatz in Bernkastel-Kues gilt mit großer Sicherheit als größter Adventskalender der Region, denn jeden Tag wir ein weiteres ihrer 24 Fenster geöffnet. Der Weihnachtsmarkt der mittelalterlichen Stadt ist noch bis zum 23. Dezember geöffnet.

Ihr Name

Montags bis Donnerstags von 11 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Am Wochenende wird zudem ein Bus-Shuttle-Dienst zum Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach angeboten. Am 24. Dezember wird um 11 Uhr das letzte Türchen des Kalenders geöffnet.

hpl/Foto: Hans-Peter Linz