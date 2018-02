später lesen Förderung Info-Abend zu Fördermitteln Teilen

Die Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues hat im Herbst 2017 eine Eigentümerbefragung in der Altstadt Bernkastels veranlasst. Es zeigte sich deutlich, dass die Immobilieneigentümer zusätzliche Informationen zu Fördermöglichkeiten im Bereich Sanierungsmaßnahmen wünschen. Diesem Wunsch will man bei der Entwicklungsagentur gerecht werden. Die Einrichtung lädt für Donnerstag, 1. März, zu einer Infoveranstaltung ein. Sie ist von 17.30 bis 19.30 Uhr im Mosel-Gäste-Zentrum, Besprechungsraum, erstes Obergeschoss, Gestade 6. Referenten stellen verschiedene Fördermöglichkeiten vor. Damit die jeweiligen Vorträge einen örtlichen Bezug erhalten, werden die möglichen Fördermittel an Hand eines Referenzbeispiels aus der Stadt Bernkastel-Kues vorgestellt. Die Teilnahme ist kostenlos, auch für Nicht-Mitglieder.

