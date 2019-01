später lesen Kurs Erinnerungen zu Papier bringen Teilen

(red) Die Volkshochschule Bernkastel-Kues bietet am Samstag, 26. Januar, von 10 bis 17 Uhr den Kurs „Autobiographisches Schreiben – Schätze des Lebens“ zur Persönlichkeitsentwicklung in der Kueser Akademie in Bernkastel-Kues an.