Erst schuften, dann spielen: Minheimer weihen Platz ein

Ein begehbares Mühlespiel, ein barfuß zu erkundender Sinneskreis, Fitnessgeräte und für Jüngere Rutsche und Nestschaukel. Den Minheimern wird einiges geboten am neuen Generationenplatz, der noch um Entspannungsliegen und Ruhebänke ergänzt wird. Von Ursula Schmieder

Und dank engagierter Bürger muss die Gemeinde dafür gar nicht mal allzu tief in die Tasche greifen. Statt kalkulierter 73 000 Euro kostet der Platz nur knapp 36 000 Euro, zu denen das Land 50 Prozent Zuschuss beisteuert.

Ortsbürgermeister Werner Mertes lobt daher die „super Eigenleistung“ von mehr als 30 Minheimern, „die hier geschuftet haben“. Es sei ihr Verdienst, dass „wir den Generationenplatz für rund 20 000 Euro bekommen“. Einen nicht unerheblichen Anteil steuerten wie berichtet zudem 19 Jugendliche des Technischen Hilfswerks (THW) aus Bonn-Beuel bei. Im Rahmen einer 30-jährigen Kooperation mit Minheim bauten 10- bis 17-Jährige einen vor Sonne wie vor Regen schützenden Pavillon.

Mit ihm gibt es nun einen weiteren Hingucker auf dem Platz unterhalb des Bürgerhauses, der ehemaligen Schule. Der frühere Schulhof, zwischen Generationenplatz und Bürgerhaus, wurde im Rahmen des Projektes ebenfalls aufgewertet, sprich saniert und neu gestaltet. Laut Mertes war der Beton der Fläche marode und das Abwassersystem in einem desolaten Zustand. Außerdem fehlte an der rückwärtigen Seite des Bürgerhauses ein barrierefreier Zugang zum rege genutzten Vereinsprobenraum. Für weitere 63 400 Euro, ebenfalls mit 50 Prozent des Landes bezuschusst, sind nun auch diese Defizite Geschichte.

Die Anregung dafür kam laut Mertes „aus der Mitte der Bürgerschaft“, als im Rahmen einer Bürgerversammlung ein erster Entwurf des Planungsbüros Högner vorgestellt wurde. Das Vorhaben war erforderlich, weil sich der frühere Kinderspielplatz am Feuerwehrgerätehaus infolge neuer Vorgaben als zu klein erwies. Am neuen Standort bot es sich an, Angebote für alle Generationen zu schaffen. Bürger konnten eigene Ideen einbringen. Die von ihnen angeregte Platzsanierung griff die Gemeinde ebenso mit auf wie den Vorschlag, nun auch einen barrierefreien Zugang zu schaffen. Im April 2017 wurde mit den Arbeiten begonnen. Die gemeinschaftlichen Bemühungen krönte nun die offizielle Einweihung des von Pfarrer Matthias Biegel nach einem Festgottesdienst eingesegneten Platzes. Zu den ersten Mühlespielern zählten die Minheimer Weinhoheiten, Weinkönigin Katja I. und ihre Weinprinzessinnen Miriam und Frauke.