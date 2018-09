später lesen Kommunalpolitik Erste Haushaltsplanung für 2019 Teilen

Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach tagt in einer öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung. Unter anderem werden folgende Tagesordnungspunkte am Donnerstag, 20. September, 17 Uhr, im Bürgerhaus „Aale Boahof“ in Kinderbeuern OT Hetzhof besprochen: Bau- und Sanierungspläne der Grundschule Kröv, des Rathauses und der Schulturnhalle in Reil, der Haushaltsplan 2019 und das Programm der Volkshochschule im kommenden Halbjahr.