(cb) Fast wie ein Dorf im Dorf: Der Wohnmobilstellplatz in Graach, einer der größten seiner Art an der Mosel, war am Dienstag bereits gut belegt. Das sind die ersten Vorboten des langen Himmelfahrtswochenendes, das viele Kurzurlauber anlocken wird. Die Wetteraussichten sind allerdings eher durchwachsen.