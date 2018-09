später lesen Beruf Erzieherinnen treffen sich zum Fachtag FOTO: Teilen

(red) Für die Erzieherinnen der Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach fand ein Fachtag in der Kita Rappelkiste in Trarbach statt. Die zertifizierte interkulturelle Trainerin und Diplom-Übersetzerin Birgit Kapper-Wichtler erläuterte im Rahmen eines Impulsvortrags zum Thema „Vielfalt als Chance – kultursensitives Handeln in der Kindertagesstätte“, wie sich unterschiedliche kulturelle Vorstellungen auf die Erziehung auswirken können.