(red) Der EU-Projekttag brachte den Schülern der Klasse 8b der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Bernkastel-Kues die EU näher. Die ehemalige Schülerin Sonja Derkum, die jetzt an der Europäischen Investitionsbank arbeitet, besuchte die Klasse. Sie hielt einen Vortrag und gab Einblicke in ihre Arbeit. Im Anschluss an die Präsentation wurden von den Schülern viele Fragen zur EU gestellt und beantwortet, wie zum Beispiel die Ziele und Entstehung der EU. Der Projekttag „Europa in der Schule“ wird von Bund und Ländern organisiert.⇥Foto: Privat