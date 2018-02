später lesen Musik Festival in der Tonstation Teilen

(red) Das fünfte „From Roots to Rock“-Festival in der Tonstation im Jukuz (Jugendkulturzentrum) in Bernkastel-Kues beginnt am kommenden Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr. Zu Gast sind die Formationen 32/20 Blues Band (Foto) und die Band Honey Creek. Der Eintritt kostet acht Euro.