Feuer, Wein und viele Preise

Das Wein- und Höfefest „Lösnicher Herbst“ findet an diesem Wochenende statt. Noch am heutigen Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, öffnen die Winzerhöfe ihre Weinkeller und Speisekammern mit regionalen Spezialitäten und Lösnicher Weinen.

Immer mit vor Ort sind auch die örtlichen Weinhoheiten, Weinkönigin ­Sophie und ihre Prinzessinnen Lena und Lina.

Am Samstag findet um 20 Uhr eine Fackelwanderung rund um Lösnich statt. Der Start ist am Wohnmobilstellplatz am Gestade. Fackeln können vor Ort erworben werden. Um 21 Uhr können die Gäste ein Feuerwerk aus den Weinbergen der Lösnicher Försterlay bewundern.

Sonntags beginnt um 15 Uhr die große Herbstverlosung mit mehr als 50 Preisen rund um den Wein.