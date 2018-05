Feuerwehreinsätze nach Starkregen

(hpl) Am späten Dienstagnachmittag mussten die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Wintrich und Neumagen-Dhron ausrücken. Starkregen und Hagel hatten für Überschwemmungen gesorgt.

Das teilt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Thomas Edringer mit. In Neumagen-Dhron waren demnach die Einsatzkräfte rund eine Stunde damit beschäftigt, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Zwölf Wehrleute mussten eine überflutete Fahrbahn in der Ortsmitte sichern und wieder trocken legen. Außerdem gab es in mehreren Kellern in der Ortschaft Wassereinbrüche. Dabei stand das Wasser bis zu zehn Zentimeter hoch. Die Wehrleute pumpten die Keller leer.

Ein Gullydeckel, der durch den Regen herausgedrückt wurde, musste wieder gerichtet und eingesetzt werden, und eine Straße wurde beschädigt.

Auch in Wintrich war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Dort stand ebenfalls ein Keller unter Wasser, der leergepumpt werden musste.