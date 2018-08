Finanzausschuss behandelt zahlreiche Themen

() Im Sitzungssaal Mont Royal des Traben-Trarbacher Stadthauses beginnt am Montag, 27. August, um 18 Uhr, eine öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Traben-Trarbach.

Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, Mitteilungen und Anfragen, die Annahme einer Spende, die Wahl der Mitglieder der Verbandsversammlung des Tourismuszweckverbandes „Moselregion Traben-Trarbach-Kröv“, eine Werbefläche Flughafen Frankfurt-Hahn, den Moselsteig-Seitensprung Moselschanzen, die Errichtung eines Sportparks an der Dr.-Ernst-Spies-Allee, zahlreiche Bauangelegenheiten, den Ausbau der Schottstraße, die Teilsanierung der Wendeltreppe Nord an der ehemaligen Festung Mont Royal, die Smart-City-Modellstadt, den Ausbau der L 187 im Stadtteil Trarbach und um Vorschläge für den Haushaltsplan 2019. Im Anschluss daran wird im nichtöffentlichen Teil unter anderem die Beteiligung der Stadt Traben-Trarbach an den Kosten der Kindertagesstätte im Stadtteil Wolf besprochen.