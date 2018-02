Fit ins Altermit Bewegungsübungen

In der Gesundheitsakademie Mittelmosel, dem ehemaligen Anna-Henrietten-Stift geht es am Montag, 19. März, um das Thema „Fit ins Alter“.

Physiotherapeut Frank Steffes stellt von 18.30 Uhr an Beweglichkeit und Sicherheit in der Bewegung für Senioren in den Mittelpunkt. Bewegungsübungen sind umso effektiver, je besser sie an die individuellen Bedürfnisse angepasst sind. Daher ist es sinnvoll, die Trainingseinheiten auch dem Lebensalter anzupassen. Schließlich ändern sich auch die Ansprüche an den Körper und die Möglichkeiten des Körpers im Verlauf des Lebens. Ziel ist es, die Beweglichkeit zu erhalten und Stürzen vorzubeugen.

Die Gesundheitsakademie Mittelmosel liegt in der Straße am Bahnhof in Traben-Trarbach. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter Telefon 06541/810333.