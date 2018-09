später lesen Integration Foto-Workshop für junge geflüchtete Migrantinnen Teilen

Im Rahmen der Initiative „eye_land“ bietet die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte am Montag, 1., Dienstag, 2., und Freitag, 5. Oktober, von 10 bis 13 Uhr einen Workshop an, in dem junge geflüchtete Migrantinnen (bis 25 Jahre) mit künstlerischen Mitteln ihren Erfahrungen, Erlebnissen und Hoffnungen bildhaft Ausdruck verleihen.