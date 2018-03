später lesen Vortrag Fragen um verehrten Schleier Teilen

Ein Vortrag mit Bildpräsentation über den Schleier von Manopello beginnt am Donnerstag, 8. März, 19 Uhr im Haus der Ikonen in Traben-Trarbach. In der Abruzzenstadt Manopello wird er seit 500 Jahren verehrt.