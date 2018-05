später lesen Soziales Freiwillige für soziales Jahr gesucht Teilen

Twittern

Teilen



Die Friedrich-Spee-Realschule plus bietet vom 1. August an einen Platz für eine Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an. Das FSJ richtet sich an junge Leute, die nach dem Schulabschluss ihre berufliche Eignung für den sozialen Bereich überprüfen möchten.