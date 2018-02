später lesen Ernährung Freude am Kochen:Winzer am Herd Teilen

Der Kochkurs Winzer am Herd der VHS Bernkastel-Kues mit Tamara Leist geht in die zweite Runde. Am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr in der Realschule Neumagen-Dhron gibt es als Vorspeise eine Pilztarte, als Hauptgericht Saltimbocca vom Wildschwein mit Kartoffel-Bohnen-Gratin und Speck-Streusel sowie als Dessert Limoncellocreme. Passende Weine ergänzen das Menü.