Der FSV Salmrohr lädt zu einer Winterwanderung durch den Altricher Wald ein. Am Samstag, 13. Januar, treffen sich die Wanderer um 12 Uhr in der Vereinsgaststätte Hattrick in Salmtal. red