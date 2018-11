später lesen Musik Fünf Musiker, ein Moderator und viele Weihnachtslieder Teilen

Das Weihnachtskonzert „Christmas and Emotion - Das Konzert-Erlebnis zu Weihnachten“ wird am Freitag, 21. Dezember, zum dritten Mal angeboten. Diesmal findet es in der Güterhalle statt. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.