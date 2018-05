Fünftklässler erkunden die Welt der Bücher

(red) „Ich schenk dir eine Geschichte“ – so lautet das Motto der Aktion, die die Stiftung Lesen gemeinsam mit dem deutschen Buchhandel jedes Jahr zum Welttag des Buches ausruft. Auch die fünften Klassen der Friedrich-Spee Realschule plus aus Neumagen-Dhron nahmen daran teil und besuchten die Buchhandlung Engel in Bernkastel, wo sie ein abwechslungsreiches Programm erwartete. Sie erhielten interessante Informationen rund um die Buchhandlung und setzten sich mit der Bedeutung des Lesens im Alltag auseinander. Beim gemeinsamen Stöbern in den Regalen kamen nicht nur Leseratten auf ihre Kosten. ⇥Foto: Privat