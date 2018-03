Wiedersehen in Weißrussland

Reaktorkatastrophe in Tschernobyl

Als sich 1986 die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion ereignete, wurden weite Teile der Region radioaktiv verstrahlt. In ganz Europa gab es höhere Strahlenwerte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzte damals, dass 4000 Menschen in direkter Folge der Katastrophe starben. 70 Prozent des radioaktiven Niederschlags fielen auf ein Gebiet, das nach der Auflösung der Sowjetunion heute in Weißrussland und in der Ukraine liegt, und verseuchten Äcker, Wälder, Seen und Flüsse. Das schwächte die Gesundheit vieler Menschen, darunter 600 000 Kinder. So entstanden schon frühzeitig in Europa Initiativen, die helfen wollten.