Ein neues Ehrenmitglied

Oberturnwart Hugo Schlink aus Traben-Trarbach wurde beim Gau-Turntag ausgezeichnet.

Beim Gau-Turntag des Turngaus Mosel im Vereinsraum des Turnvereins Kröv konnte der erste Vorsitzende Willi Köberlein 13 Vereine von 72 Mitgliedsvereinen begrüßen. Stefan Hahn begrüßte als Vorsitzender des Turnverein Kröv die Delegierten der Vereine und stellte mit kurzen Worten seinen Verein vor. Frank Puchtler vom Turnverband Mittelrhein übermittelte die Grüße des Verbandsvorstandes. In seiner Ansprache ging er auf die Vereinsarbeit ein und wie wichtig in der heutigen Zeit das Ehrenamt ist und das Angebot in den Vereinen auf die heutigen Bedürfnisse einzustellen. Allerdings gehe das nicht ohne gut ausgebildete Übungsleiter. Hierzu biete der Turnverband Mittelrhein die entsprechenden Ausbildungen an.

In seinem Jahresbericht stellte Köberlein den Höhepunkt des vergangenen Jahres, das Deutsche Turnfest mit dem Slogan „Wie bunt ist das denn“ in den Mittelpunkt. Für 80 000 Teilnehmer war es eine Woche mit Turnen, Tanz, Gymnastik, Turnspielen und vielen interessanten Events. Aus dem Turngau Mosel hatten sich 128 Teilnehmer aus zehn Vereinen auf den Weg nach Berlin gemacht. Am Ende der Woche wurde das Turnfestbanner an den nächsten Ausrichter des Internationalen Deutschen Turnfest weitergereicht. 2021 wird Leipzig Turnfeststadt.

Weiter ging Köberlein auf die Mitgliederentwicklung ein: Der TG Mosel ist mit 8959 Mitgliedern zwar der kleinste Turngau mit Turnverband Mittelrhein, aber er verzeichnet eine kontinuierliche Steigerung bei den Mitgliederzahlen der 73 Vereine. Die drei mitgliederstärksten Vereine sind der Turnverein Cochem (582) , der TSV Bullay-Alf (569) und der Turnverein Kröv (449).

Oberturnwart Hugo Schlink berichtet von den zahlreichen Meisterschaften und Wettkämpfen: Meisterschaften im Geräteturnen männlich und weiblich, Einzel und Mannschaften und Kinder- und Jugendturncup. Im Trampolin sei der Turngau gut aufgestellt. Bei den Wettkämpfen im weiblichen Bereich die Beteiligung jedoch wesentlicher größer. Sechs Vereine - SV Niederöfflingen, TuS Bengel, TV Cochem, TV Kröv, VfL Traben-Trarbach und Wittlicher TV - nahmen an den verschiedenen Veranstaltungen teil. Im Trampolinturnen gibt es zwei Vereine (SFG Bernkastel-Kues und Wittlicher Turnverein), die diese Sportart mit Erfolg betreiben.

Leider musste im vergangenen Jahr das Gau-Turnfest wie auch in dem Jahr davor ausfallen. Für das kommende Jahr hat man sich eine andere Form ausgedacht. Details wurden noch nicht genannt. Für Gau-Oberturnwart Hugo Schlink war es der letzte Bericht, da er nach 30 Jahren dieses Amt aufgibt.

Bei den Wahlen wurden der erste Vorsitzende Willi Köberlein und Schatzmeister Michael Kalisch wiedergewählt. Vom TuS Bengel wurde Markus Köberlein als neuer Gau-Oberturnwart gewählt. Bestätigt wurden die Fachwarte der Fachgebiete und das Turnerjugendteam.