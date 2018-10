Gedanken, Gebete, Gesänge

„Schalom – Frieden für alle“ ist das Motto einer Gedenkveranstaltung des Pfarrgemeinderats Bausendorf-Olkenbach-Diefenbach, des Arbeitskreises Jüdisches Leben Bausendorf und des Emil-Frank-Instituts Wittlich am Donnerstag, 8. November, um 19 Uhr im Sport- und Gemeindezentrum Bausendorf.

Es geht um das Gedenken an die Pogrome vor 80 Jahren mit Gedanken, Gebeten und Gesängen zum Frieden mit dem Vokalensemble Zeller Hamm unter der Leitung von Regionalkantor Helmut Bremm.

Um 20 Uhr referiert Dr. Anja Klasen zum Thema „Jüdisches Leben im Alftal“. Hintergrund ist, dass sich in diesem Jahr die Novemberpogrome zum 80. Mal jähren. Damals brannten in Deutschland 1400 Synagogen, Gebetsräume und weitere jüdische Versammlungsstätten. Auch die Bausendorfer Synagoge wurde zerstört. In den folgenden Tagen wurden 30 000 Juden in Konzentrationslager verschleppt. Die Gedenkveranstaltung lädt zum friedlichen Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Glaubensrichtung ein.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.