Geistliche Weinprobe im Gemeindezentrum

() Im Sport- und Gemeindezentrum Bausendorf wird am Samstag, 17. November, wegen der großen Nachfrage ab 19 Uhr die dritte Geistliche Weinprobe angeboten. Ab sofort startet dafür der Kartenvorverkauf bei Fachmarkt/Tankstelle Becker in Bengel, in der Bäckerei Lutz und in der Poststelle Elektro-Trossen Bausendorf, im Pfarrbüro Kinderbeuern und bei Anne Hommes in Hontheim.