Gemeinde Zeltingen-Rachtig will auch im Land Sieger sein

24 Orte haben sich qualifiziert

Über den Kreis- und Gebietsentscheid haben sich in diesem Jahr 24 Gemeinden für den Landesentscheid qualifiziert. Zeltingen-Rachtig tritt in der Hauptklasse an. Die Siegerehrung in der Hauptklasse ist am Freitag, 19. Oktober, in Kaiserslautern.