Maring-Noviand: Rat spricht über Forst und Strom

(red) Der Gemeinderat trifft sich am Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr, im Sitzungsraum an der Schulsporthalle. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Forstwirtschaftsplan 2018, die Jahresabschlüsse 2013 und 2014, die Bündelausschreibung 2019 bis 2020 für den kommunalen Strombedarf, die Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen, die Änderung der Verkehrsführung „Untere Römerstraße“ im Ortsteil Maring, die Erweiterung des Kiesabbaus, der Bebauungsplan „An der Römerkelter“ und der Umbau eines Lagergebäudes in ein Wohnhaus, Gemarkung Maring-Noviand, Flur 6, Flurstück 20, Winzergasse.