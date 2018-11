später lesen Sitzung Gemeindestraße und Renaturierung im Enkircher Rat Teilen

Das römische Wagengrab in der Ortsgemeinde Enkirch ist ein Terma der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats am Montag, 19. November, um 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Gemeindehauses am Brunnenplatz 2.