Zwei Gremien hören sich Bilanzen an

Einmal im Jahr, so nichts Besonderes passiert, treffen sich der Stadtrat Bernkastel-Kues und der der Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kes zu einer gemeinsamen Sitzung. Dieses Mal ist sie am Montag, 29. Januar. Dann ist es wieder Zeit über Gesellschaften und Einrichtungen, die beide Kommunen betreffen, Bilanz zu ziehen. Dies tun die Vertreter der Kueser Akademie der Europäischen Geistesgeschichte, der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues, des Jugendkulturzentrums Bernkastel-Kues und der Jugendpfleger der Verbandsgemeinde. Tobias Scharfenberg, seit Jahresbeginn Alleinverantwortlicher des Moselmusikfestivals, gibt einen Rückblick und einen Ausblick auf die weit über die Grenzen der Region bekannte Veranstaltungsreihe. Die Sitzung ist im Veranstaltungsraum der Sparkassenhauptstelle in Kues. Beginn ist um 18 Uhr.