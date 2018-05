später lesen Kulinarik Genießer drängt es zum Wein FOTO: Klaus Kimmling FOTO: Klaus Kimmling Teilen

(red) Volles Haus in Bernkastel-Kues (links) und Traben-Trarbach (rechts). Die traditionellen Jungweinproben zogen viele Freunde des Rebensaftes an. Beide Veranstaltungen bieten eine ideale Plattform, um den neuen Wein zu probieren und mit den Erzeugern ins Gespräch zu kommen. Auch in Piesport luden die Winzer zur großen Probe ein.