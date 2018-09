später lesen Freizeit Genusstour rund um Zeller Hamm Teilen

Eine Fahrradtour rund um regionale Produkte und Nachhaltigkeit bietet das Dekanat Cochem an. Die Genusstour rund um die Moselschleife Zeller Hamm findet am Samstag, 29. September, ab 11 Uhr statt. Die Tour startet mit einer Verkostung von Pfirsichprodukten auf dem Pfirsichhof in Neef in der Alten Kirche.