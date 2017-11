Zell-Merl (red) 30 Jahre Ehe, Kinder und andere Baustellen: Davon erzählt der Komiker und Kabarettist Niko Formanek. Mit Improvisation, Naivität und männlicher Überheblichkeit berichtet der Familienvater von den lächerlichen Peinlichkeiten des Alltags.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 12 Euro in der Naturkost-Oase in Zell-Barl, im Reisebüro Ritz in Zell und Bullay und unter der Telefonnummer 06542/901834. An der Abendkasse kostet der Eintritt 14 Euro.