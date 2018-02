später lesen Wirtschaft Ende April gibt es wieder eine Gewerbeschau Teilen

Der Turnus ist normalerweise vorgegeben. Alle zwei Jahre ist in Bernkastel-Kues eine große Gewerbeschau auf dem Kueser Plateau. 2016 fiel sie allerdings aus, weil der Werbekreis, so Vorsitzender, Frank Hoffmann, mit dem damaligen Besitzer des Hotels Moselparks nicht zurechtkam. Das Hotel ist quasi der logistische Gastgeber. Mittlerweile habe sich die Verhältnisse geändert. Der große Komplex nebst Tennishalle gehört jetzt dem Unternehmer Sebastian Bodensteiner aus Traben-Trarbach. Und mit ihm kommt schnell eine Zusammenarbeit zustande. Die Folge: Vom 27. bis 29. April wird es die 15. Gewerbeschau in Bernkastel-Kues geben. Clemens Beckmann