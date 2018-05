später lesen Aktion Girls und Boys im Seniorenheim FOTO: Claudia Müller / Claudia FOTO: Claudia Müller / Claudia Teilen

(red) Jährlich finden die Aktionstage „Girls’ Day“ und „Boys’ Day“ statt. Drei Schüler, die in die Thalfanger Realschule plus am Erbeskopf gehen, schnupperten ins Seniorenheim Charlottenhöhe in Thalfang der GFA, kurz für gemeinnützige Gesellschaft für ambulante und stationäre Altenhilfe hinein. Der 14-jährige Leon und die 13-jährige Hanna arbeiteten in der Küche. Im Team der Sozialen Betreuung war der Marlon (!2) aktiv. „Vier gewinnt“, spielte er mit einer Seniorin. Anschließend halfen die drei bei der Essenausgabe.