später lesen Musik Gitarrenvirtuose an der Mosel Teilen

Twittern

Teilen



In Tom’s Kneipe und Kultur spielt der Gitarrist Attila Vural. Der Züricher kommt am Freitag, 19. Oktober, ab 21 Uhr in die Musikkneipe. Der 1972 geborene Musiker spielt eine Mischung aus Jazz mit südamerikanischen Rhythmen und poppigen Melodien.