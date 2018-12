später lesen Musik Gospelmusik für einen Perspektivwechsel Teilen

Twittern

Teilen



Der Gospelchor des CVJM Traben-Trarbach veranstaltet am Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr, sein Jahresabschlusskonzert in der evangelischen Kirche in Trarbach. Unter dem Motto „Look at the World“ laden sie dazu ein, einen Perspektivwechsel vorzunehmen.