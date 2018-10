später lesen Heimat Graacher Kalender liegt vor Teilen

Der alljährlich erscheinende Graacher Kalender liegt nun vor. Dazu haben Graacher Bürger viele Fotos eingereicht, die zu einem Jahreskalender zusammengestellt worden sind. Er ist in Graach in Ruth’s Haarstudio, Steffi’s Hairstyle, Kemmer’s Panoramahotel, im Hotel „Zum Josefshof“und in der Tourist-Information erhältlich.