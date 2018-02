Große Job-Auswahl für Schulabgänger(weitere Fotos unter www.volksfreund.de/fotos/regionale-Fotostrecken)

Lehrstellensuche im Jahr 2018: Die Zeiten haben sich zu Gunsten der Schulabgänger geändert. Die Unternehmen und Handwerksbetriebe suchen dringend Fachkräfte und motivierte Auszubildende. Sie werben um die jungen Leute. Manche Betriebe können die freien Ausbildungsplätze nicht besetzen.

FOTO: Winfried Simon / TV

FOTO: Winfried Simon / TV

So war es kaum verwunderlich, dass beim Tag der Beruflichen Bildung an der Berufsbildenden Schule (BBS) Bernkastel-Kues 60 Unternehmen aus der Region ihre Ausbildungsangebote vorstellten, in der Hoffnung das Interesse der jungen Menschen zu wecken.

Zum Beispiel die Firma Benninghoven aus Mülheim, Hersteller von Asphaltmischanlagen. In diesem Jahr stellt das weltweit agierende Unternehmen, das inzwischen zur Wirtgen-Gruppe gehört, zehn Lehrlinge im Metallbereich, vier im Elektrobereich, zwei junge Leute für ein duales Studium und drei im kaufmännischen Bereich ein. Fünf Stellen sind noch unbesetzt. Christian Müllen, Ausbilder bei Benninghoven, ist sich sicher, dass diese Stellen noch besetzt werden, aber er weiß, dass es immer schwieriger wird. Müllen: „Die Bewerbungen flattern nicht mehr, wie das früher mal war, von selbst in Haus. Wir müssen uns bemühen.“

Leon Immik wird zurzeit bei Benninghoven zum Konstruktionsmechaniker ausgebildet. Er hat schon viel gelernt und zeigt interessierten Schülern die Arbeit an einer Standbohrmaschine. Auch das Thalfanger Lebensmittel-Unternehmen Hochwald Foods stellt sich vor. Es hat zurzeit 40 Auszubildende und bietet in diesem Jahr 22 Lehrplätze an. Sieben sind noch offen. Vor allem im gewerblichen Bereich sei es schwerer geworden junge Leute zu finden, erklärt Sabine Michels. Elektroniker, Industriemechaniker, Milchtechnologen, Laboranten, Industriekaufleute, Wirtschaftsinformatiker: Die Liste der Ausbildungsberufe bei Hochwald Foods ist lang.

Der Tag der Beruflichen Bildung, im Jahr 2012 von Landrat Gregor Eibes ins Leben gerufen, findet jährlich im Wechsel an den Berufsbildenden Schulen in Wittlich und Bernkastel-Kues statt. Der Leiter der BBS Bernkastel-Kues, Willi Günther, hatte diesmal eingeladen. Über 600 Schüler waren gekommen - von Realschulen Plus, Gymnasien und Förderschulen. Allein die Integrierten Gesamtschulen fehlten, was Günther aber auch Landrat Gregor Eibes kritisierten. Eibes: „Da müssen wir noch einmal ein ernstes Wort reden.“

Eibes freute sich über das große Interesse der Unternehmen und Schüler. Die Chancen für die jungen Menschen seien deutlich besser geworden. Eibes: „Der Wind hat sich gedreht. Die Firmen bewerben sich heute bei den Schulabgängern.“

Zu spüren bekommen den Fachkräfte- und Lehrlingsmangel das Handwerk und die Industrie. Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier, warb bei den Schülern: „Das Handwerk bietet unglaublich gute Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen. Das Wichtigste aber ist die Begeisterung für den Beruf.“

Alexander Schumacher von der Agentur für Arbeit, Trier, sagte: „Die Betriebe suchen händeringend fachliches Personals.“ An die Schüler gewandt meinte er: „Sie haben die Gnade der Wahl, aber auch gleichzeitig die Qual der Wahl.“ Eric Westerheide, Vorsitzender des Fördervereins der BBS, sieht die Region wirtschaftlich auf einem sehr guten Weg. Westerheide: „Es ist nicht nur schön hier zu leben, es lohnt sich auch hier zu leben.“

Neben den zahlreichen Unternehmen von Aldi über Bungert, Papier-Mettler, Goodyear Dunlop, Orten-Fahrzeugbau, Weinkellerei Peter Mertes, Dr. Oetker, Hotel Bellevue, Hotel Weißer Bär, Sparkasse Mittelmosel und VVR-Bank waren auch Behörden und Institutionen vor Ort und stellten sich vor. .

Die Bundeswehr wirbt um junge Leute, ebenso die Polizei und das Wasser- und Schifffahrtsamt, Auffallend viele Betriebe aus dem Gesundheitsbereich waren in Bernkastel-Kues vertreten. Altenpflegeheime und Krankenhäuser hatten Berater geschickt, die zu Ausbildungsberufen Auskunft gaben.

FOTO: Winfried Simon / TV