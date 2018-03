Großes Programm für den guten Zweck

Ein Konzert der Vielseitigkeit kündigen die Veranstalter für Sonntag, 7. Januar, an. In der Pfarrkirche in Neumagen bieten der Kirchenchor Neumagen, die Musikvereinigung Neumagen/Trittenheim, die Gesangsgruppe TonArt und das Ensemble Gitarra&Cantabile Stücke von der Klassik über spirituelle Lieder und Hits von Udo Jürgens, Elvis Presley und Marius Müller-Westernhagen bis hin zu Jonathan Zelter dar. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die gesamten Einnahmen werden für die Renovierung des Pfarrheims Neumagen eingesetzt. Im Anschluss an das Konzert ist ein kleiner Umtrunk. Bisher wurden bereits rund 16.000 Euro investiert, weitere Gelder sind für die nächsten Arbeiten erforderlich.