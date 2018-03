Günter Föllenz führt weiter CDU-Gemeindeverband

Der alte Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Traben-Trarbach ist auch der neue. Günter Föllenz (Bausendorf) wurde mit rund 95 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Stellvertretende Vorsitzende mit ähnlich guten Ergebnissen wurden Sascha Kamphoff (Traben-Trarbach) und Heinz Adolf Schütz (Enkirch.

Als Beisitzer wurden gewählt: Desiree Beth, Eugen Klein (Kröv), Ferdinand Dimmig (Hontheim), Andreas Ketter (Bengel), Ernst Koller (Flußbach), Achim Blumberg, Walter Klink (Kinheim), Harald Peifer, Elisabeth Wurzer (Traben-Trarbach), Elke Schnabel (Reil), Thomas Zirbes (Bausendorf) und Theo Schenk (Enkirch). Roland Bender (Enkirch) wurde zum Mitgliederbeauftragten berufen.

Wichtige Zukunftsfelder, mit denen sich der neue Vorstand beschäftigen will, sind nach den Worten von Günter Föllenz unter anderem Infrastrukturprojekte in der Verbandsgemeinde, die auch neue Arbeitsplätze mit sich bringen sollen. Es sei wichtig, Handwerks-, Landwirtschafts-, Weinbau- und Fremdenverkehrsbetriebe mit ihren realen Werten und vielen Arbeitsplätzen zu fördern, das schnelle Internet auszubauen sowie durch eine gute Verkehrsanbindung jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, weiterhin in der Region zu leben. In diesem Zusammenhang wurde auch gefordert, die Zufahrtsstraßen aus Eifel und Hunsrück in das Feriengebiet Traben-Trarbach/Mittelmosel endlich zu erneuern beziehungsweise auch attraktiv zu gestalten.