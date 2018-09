später lesen Gesellschaft Hambacher Forst: Demo gegen Räumung und Rodung Teilen

Die Räumungen und Rodungen im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen sind ein großes Thema in den Medien. Und zum Beispiel für die Studenten der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Sie organisieren heute, Samstag, eine Demonstration.