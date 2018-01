WhatsApp-Post bringt Dealer in Haft

Marihuana: Besitz und Verkauf

Definition: Marihuana ist ein Krautprodukt der weiblichen Hanfpflanze und nicht zu verwechseln mit Haschisch.



Wirkung: Die berauschende Wirkung ist auf den psychoaktiven Wirkstoff THC zurückzuführen. Er gilt als stark süchtigmachend, vor allem, seit sich der Gehalt in den Produkten nachweislich extrem verstärkt hat.



Gesetz: Im Gesetzestext handelt es sich in allen Fällen um Cannabis. Der Besitz, der Konsum und der Handel mit Cannabis-Produkten steht unter Strafe. In Holland wird eine geringe Menge Cannabis toleriert, freigegeben wurde der Stoff aber auch dort nicht. Uruguay hat ihn 2013 legalisiert.