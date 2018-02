Einladung zur Hegeringversammlung

Der Hegering Mittelmosel sucht eine neue Führung. In der Hegeringversammlung, die am Samstag, 24. Februar, ab 19 Uhr in Minheim stattfindet, sollen der Hegeringleiter und sein Stellvertreter neu gewählt werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Hotel-Restaurant Zur Brücke in Minheim, In der Olk 10. Die Mitglieder und jagdlich interessierte Menschen sind eingeladen. Die Jagdhornbläser werden gebeten, ihr Horn zur Versammlung mitzubringen.