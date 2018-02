Heimatliebe mit Kaffeegenuss

Seit Dezember 2017 sind sie bereits auf dem Markt – die Porzellanbecher mit dem Logo der Stadt Bernkastel-Kues für ein umweltverträglicheres „Coffee to go“ innerhalb der Stadt. Die Tasse kann für 9,95 Euro gekauft werden. In 15 verschiedenen Café Betrieben der Stadt kann sie mit bis zu 30 Cent günstigeren Kaffeespezialitäten gefüllt werden.

Verkauft wird die Tasse sowohl in den Cafébetrieben als auch im Mosel-Gäste-Zentrum und im Bernkasteler Fenster.

Auch für die Unternehmen aus der Stadt eröffnen sich mit der Tasse neue Möglichkeiten: „Die Tasse bietet sich als Geschenk zu einem Dienstjubiläum oder einem Geburtstag der Mitarbeiter an. Einige Unternehmen nutzen zu solchen Anlässen auch schon den städtischen Geschenkgutschein“, sagt Bianca Waters von der Entwicklungsagentur. Sie ist allerdings der Meinung, dass noch mehr geht. „Stadtgutschein, Adventskalender und die Tasse sind alles Projekte, die die städtischen Betriebe in den Fokus rücken. Mit dem Kalender und der Einlösung der Türchen werden über 20 Betriebe der Stadt unterstützt. Der Gutschein kann bei 40 Händlern aus der Stadt eingelöst werden, und mit der Tasse lohnt sich ein Abstecher in 15 Cafébetriebe.“

Die Angebote, Geschenke und Überraschungen aus den Türchen im Gesamtwert von 130 Euro sind noch bis zum 25. März gültig.