(red) Mit seinem Mühlenfest ist der Heimatverein Monzelfeld 1984 sehr zufrieden. Nun wurden die Spenden aus dem Erlös überreicht. Die Spenden gingen an die Krebsgesellschaft Rhein-land-Pfalz (Beratungszentrum Trier) mit 1500 Euro, an die deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) mit 1500 Euro, an die Villa Kunterbunt Trier mit 1500 Euro und an den Gesangverein Monzelfeld mit 500 Euro.