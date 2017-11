Historische Zeitreise auf 462 Seiten

Leo Kolz stellt in seinem Buch Ereignisse aus Longkamp und weltpolitische Geschehnisse gegenüber.

Ihr Name

Leo Kolz wird am 2. Januar 90 Jahre alt. Der Ehrenbürger von Longkamp hat sich vorab selbst das größte Geschenk gemacht. Vor acht Jahren hat er mit einem Buchprojekt begonnen, das von den Jahren 1880 bis 2014 weltpolitische Ereignisse und gleichzeitig Geschehnisse des Ortes Longkamp gegenüberstellt und beschreibt. Die in Buchform gepresste Zeitreise ist nun (fast) fertig.

„Es war immer mein Ziel, spätestens an meinem 90. Geburtstag das Buch in den Händen halten zu können“, sagt der rüstige Rentner. Vor zwei Wochen brachte ihm sein Sohn Thomas, der sich um die technische Abwicklung gekümmert hat, ein erstes Druckexemplar.

Einige Fehler müssen noch korrigiert und einige Passagen ergänzt werden, die endgültige Fassung erscheint in wenigen Wochen. Kolz: „Es war eine große Freude zu sehen, was aus den unzähligen Stunden, die ich mit dem Buch verbracht habe, geworden ist.“

Entstanden ist ein imposantes Werk. Ein Buch im DIN A 4 Format mit 460 Seiten. Es heißt: „135 Jahre historische Zeitreise“. Der Untertitel lautet: „Chronistische Aufstellung des Dorfes Longkamp und des weltpolitischen Umfeldes von 1880 bis 2014“.

Wie der Titel schon andeutet: Kolz stellt chronologisch weltpolitische Ereignisse neben die Ereignisse in seinem Heimatort Longkamp. Zum Beispiel Januar 1889: Der Longkamper Ackerer Stephan Andres wandert nach Montana in Amerika aus. In Paris wird der Eiffelturm fertiggestellt.

Jahr für Jahr hat sich Kolz vorgenommen. Seine wichtigsten Quellen waren die Ortschronik von Longkamp, die Pfarrchronik, die Schulchronik, der Veranstaltungskalender von Longkamp, Zeitungsberichte im Trierischen Volksfreund und Berichte aus Funk und Fernsehen.

Im Vorwort schreibt Kolz: „Es gilt die Stufen der Entwicklung zu beleuchten, um so den Zusammenhang zur heutigen Zeit betrachten zu können. Um hierbei die Phasen der Entwicklung beurteilen zu können, möchte ich auch die Ereignisse in der Welt soweit wie möglich darstellen und mit den Ereignissen in unserem Dorf verbinden.“

Dass der im Jahr 1928 geborene Longkamper auch eigene Erinnerungen mit verwertet hat, versteht sich von selbst. Kolz hat viel zu erzählen. Den Männergesangverein gründete er ebenso wie den Sportverein, war 50 Jahre Vorsitzender des Kirchenchores, war in der Feuerwehr aktiv, engagierte sich im Orts- und Pfarrgemeinderat und ist seit 1995 bis heute Schiedsmann.

Blicken wir ins Jahr 1945. Kolz schreibt: „Am 19. März dieses Jahres treffen die ersten amerikanischen Soldaten in Longkamp ein. Die deutsche Truppe hinterlässt aus Treibstoffmangel jede Menge Fahrzeuge, Panzer und Motorboote. An der Straße nach Kautenbach steht ein Schützenpanzer. Wir (Leo Kolz war damals 17 Jahre alt) durchsuchen das Fahrzeug und entdecken jede Menge Munition. Nach einigen Tagen kehrt allmählich Ruhe im Dorf ein und man denkt an die Frühjahrsarbeiten auf den Feldern.“

Das Buch enthält zahlreiche Dokumente, Fotografien und Kopien von Zeitungsausschnitten. Zum Beispiel, als am 19. Februar 1980 in Longkamp die Schreinerei Junglas abbrennt. Zu sehen sind alte Fotos, teilweise über 100 Jahre alt, Dokumente wie die Gründungsurkunde des Musikvereins oder eine Niederschrift vom Bau der Hunsrückhöhenstraße. Und schließlich nennt Kolz die Namen aller Longkamper Bürgermeister, Lehrer, Pfarrer, Gemeindearbeiter, Stierhalter, Wehrführer, Schiedspersonen. Die Longkamper Gewerbebetriebe vor und nach dem Zweiten Weltkrieg sind aufgeführt, ebenso die Gasthäuser. Schließlich erfährt man viel Wissenswertes über die Ortsvereine.