Diese Köche verderben keinen Brei

Diesen Spruch kennt wahrscheinlicher jeder: Viele Köche verderben den Brei. Die neun Männer, die sich einmal im Monat in der Küche der Realschule plus in Neumagen-Dhron treffen, tun das nicht. Sie bereiten auch keinen Brei zu, sondern stets ein dreigängiges Menü. „Es ist noch nie etwas misslungen“, lobt Tamara Leist ihre gereiften Kochazubis, die aus Orten der ehemaligen Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron kommen.

„Winzer am Herd“ lautet die offizielle Bezeichnung für den Kurs, den die Volkshochschule (VHS) Bernkastel-Kues anbietet. Es ist aber keine Voraussetzung für die Teilnahme, dass die Teilnehmer diesen Beruf ausüben. Irgendwie haben aber alle Anwesenden damit zu tun. In einer Weinregion ist das aber auch fast selbstverständlich.

Kein Wunder, dass die Idee, an diesem Kurs teilzunehmen, im Weinberg entstand. Hans-Leo Bollig und Tamara Leist unterhielten sich bei der Arbeit darüber. Leist, die in Neumagen-Dhron wohnt, machte bis dahin solche Angebote an der VHS Schweich. Der Kontakt zur VHS in Bernkastel-Kues war schnell hergestellt. Die nehme, so Leiter Matthias Vollet, solche Anregungen gerne auf.

Und so wurde aus dem Vorschlag ein Angebot, dass die neun Männer im vergangenen Jahr annahmen. Mittlerweile hat der zweite Kurs begonnen. Tamara Leist, studierte Biogeografin, gibt die Rezepte vor und besorgt die Zutaten. Jedes Gericht sei einmal zu Hause vorgekocht, bevor sie es den Männern vorlegt. Die bilden je nach Vorliebe und Laune drei Gruppen. Jede ist für einen Gang zuständig.Einen gewissen Anspruch haben die Männer schon. Und so sieht die Menükarte an diesem Abend aus: Als Vorspeise gibt es eine Pilztarte mit Feldsalat, als Hauptgang Saltimbocca vom Wildschwein mit Kartoffel-Bohnen-Gratin und Speckstreuseln und zum Dessert eine Limoncellocreme. Das Wildschwein hat Andreas Bollig, der auch Jäger ist, selbst erlegt.

Zum vollendeten Genuss gehören auch die passenden Weine, die natürlich die Teilnehmer mitbringen. Zu diesem Essen sind es ein trockener Weißburgunder, ein feinherber Blanc de noir und ein lieblicher Riesling.

Die Männer sind zufrieden mit ihrem Werk. Mit einem solchen Menü könnte jedes Restaurant glänzen. Schon die Zubereitung macht ihnen viel Spaß. Das Vergnügen soll ja auch im Vordergrund stehen.

Tamara Leist, die auf einen Fundus von 800 Kochbüchern zurückgreifen kann, beschreibt das Ausgangskönnen ihrer Männer vom „Anfänger“ bis zum „gewieften Laien“. Dieter Hoffmann, mit 71 Jahren ältester Teilnehmer, räumt ein, früher „in erster Linie Wasser gekocht zu haben“. Mittlerweile bekoche er ab und zu auch seine Frau. „Ich habe schon viel gelernt“, sagt er.

Die gebürtige Saarländerin Tamara Leist, hat mit zwei Jahren ihre Kochleidenschaft entdeckt. Warum ist sie nicht Köchin geworden? „Der Ton in einer professionellen Küche ist mir zu rau“, nennt sie den Hauptgrund. So kommen Laien in den Genuss,von ihr etwas zu lernen.

Die Männer tun es mit viel Freude. „Wir werden diesen Kurs auf jeden Fall noch einige Jahre beibehalten“, kündigt Andreas Bollig Wiederholungen an. Selbst das unumgängliche Spülen macht den Herren Spaß.

Hat jemand von ihnen schon einmal daran gedacht, als Teilnehmer in einer der vielen Kochsendungen im Fernsehen aufzutreten? „Bisher noch nicht“, sagt Andreas Bollig, „aber wir haben schon mal darüber nachgedacht, einen bekannten Koch einzuladen.“

Wer Appetit bekommen hat: Weil es schon für diesen Kurs mehr Anmeldungen als Plätze gab, macht die VHS Bernkastel-Kues ein weiteres Angebot.

Am 23. März beginnt am gleichen Ort ein weiterer Kurs mit Tamara Leist. Unter dem Titel „Heldinnen und Helden am Herd“ sind dann auch Frauen zum Mitkochen eingeladen.